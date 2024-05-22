



Под Копенгагеном вспыхнул штаб крупнейшей компании Европы



Под Копенгагеном вспыхнул штаб крупнейшей компании Европы Novo Nordisk, которая производит лекарственные препараты.



Завод производит препараты, в том числе инсулин и препараты для похудения.



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Пожар на производстве является вторым за месяц. 6 мая горела производственная площадка предприятия в Калуннборге.