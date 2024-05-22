Новости » Происшествия
Под Копенгагеном вспыхнул штаб крупнейшей компании Европы
22.05.2024 16:31 Алина Груднева

Под Копенгагеном вспыхнул штаб крупнейшей компании Европы


Под Копенгагеном вспыхнул штаб крупнейшей компании Европы Novo Nordisk, которая производит лекарственные препараты.

Завод производит препараты, в том числе инсулин и препараты для похудения.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Пожар на производстве является вторым за месяц. 6 мая горела производственная площадка предприятия в Калуннборге.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы