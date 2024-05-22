Под Копенгагеном вспыхнул штаб крупнейшей компании Европы
Под Копенгагеном вспыхнул штаб крупнейшей компании Европы Novo Nordisk, которая производит лекарственные препараты.
Завод производит препараты, в том числе инсулин и препараты для похудения.
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Пожар на производстве является вторым за месяц. 6 мая горела производственная площадка предприятия в Калуннборге.
Le siège de Novo Nordisk, la plus grande entreprise européenne, est en feu. C'est le deuxième incendie en une semaine... 🤔 https://t.co/cffPLiE3wt— Nathie 🇪🇺🇧🇪🇫🇷🇺🇦 (@Woit_Geopolitic) May 22, 2024