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Побочный эффект "СВО": в Белгороде цинковые гробы выбрасывают на помойку
30.10.2022 11:32 Ольга Белозерова

Побочный эффект "СВО": в Белгороде цинковые гробы выбрасывают на помойку

Жители Белгорода пожаловались на сотрудников ритуальных служб, выбрасывающих на обычную мусорку цинковые гробы, в которых доставляются тела погибших в "специальной военной операции" солдат.

Об этом сообщает Baza.

Местные жители заявили, что сразу несколько гробов с иконами и пакетами были выброшены у гаражей на Привольной улице.

Как выяснилось, такой "склад" устроила местная ритуальная компания. Погибших солдат доставляют в цинковых гробах, но родственники для похорон покупают деревянные. Сотрудники ритуальной службы решили не заморачиваться с ненужными цинковыми гробами и выкинули их в обычную мусорку. 

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