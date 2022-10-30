



Побочный эффект "СВО": в Белгороде цинковые гробы выбрасывают на помойку

Жители Белгорода пожаловались на сотрудников ритуальных служб, выбрасывающих на обычную мусорку цинковые гробы, в которых доставляются тела погибших в "специальной военной операции" солдат.



Об этом сообщает Baza.



Местные жители заявили, что сразу несколько гробов с иконами и пакетами были выброшены у гаражей на Привольной улице.



Как выяснилось, такой "склад" устроила местная ритуальная компания. Погибших солдат доставляют в цинковых гробах, но родственники для похорон покупают деревянные. Сотрудники ритуальной службы решили не заморачиваться с ненужными цинковыми гробами и выкинули их в обычную мусорку.