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По делу о поджоге магазина сотовых телефонов в Иерусалиме задержан мужчина
31.10.2022 12:15 Алина Груднева

По делу о поджоге магазина сотовых телефонов в Иерусалиме задержан мужчина

Ночью, 31 октября, полиция арестовала 20-летнего жителя Бейт-Шемеша по подозрению в причастности к поджогу магазина сотовых телефонов в Иерусалиме. 

 
Поджог был совершен в начале октября.
 
Помещение и телефоны были сильно повреждены. По слова владельца магазина, незадолго до происшествия у него отобрали сертификат кошерности. 
 
Расследование продолжается. Сегодня подозреваемый предстанет перед судом, где будет решаться вопрос о продлении срока его содержания под стражей.

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