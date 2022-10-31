



По делу о поджоге магазина сотовых телефонов в Иерусалиме задержан мужчина

Ночью, 31 октября, полиция арестовала 20-летнего жителя Бейт-Шемеша по подозрению в причастности к поджогу магазина сотовых телефонов в Иерусалиме.

Поджог был совершен в начале октября.

Помещение и телефоны были сильно повреждены. По слова владельца магазина, незадолго до происшествия у него отобрали сертификат кошерности.

Расследование продолжается. Сегодня подозреваемый предстанет перед судом, где будет решаться вопрос о продлении срока его содержания под стражей.