По делу о поджоге магазина сотовых телефонов в Иерусалиме задержан мужчина
Ночью, 31 октября, полиция арестовала 20-летнего жителя Бейт-Шемеша по подозрению в причастности к поджогу магазина сотовых телефонов в Иерусалиме.
Поджог был совершен в начале октября.
Помещение и телефоны были сильно повреждены. По слова владельца магазина, незадолго до происшествия у него отобрали сертификат кошерности.
Расследование продолжается. Сегодня подозреваемый предстанет перед судом, где будет решаться вопрос о продлении срока его содержания под стражей.