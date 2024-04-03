



Пенсионерка в РФ наложила на себя руки из-за "шумных соседей"

Москвичка в возрасте 75 лет наложила на себя руки из-за того, что шумные соседи якобы не давали ей спать по ночам.



По данным "Базы", кроме пенсионерки этих соседей никто не слышал.



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Россиянка выбросилась из окна. Ее тело нашли на козырьке дома. Женщина оставила записку.



"В моей смерти прошу винить соседей из квартиры 61, которые постоянно стучат и не дают спать", - написала она.



По словам дочери пенсионерки, женщина в последнее время часто жаловалась на какие-то голоса, а в последние дни совсем не спала.