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Пенсионерка в РФ наложила на себя руки из-за "шумных соседей"
03.04.2024 13:50 Алина Груднева

Пенсионерка в РФ наложила на себя руки из-за "шумных соседей"

Москвичка в возрасте 75 лет наложила на себя руки из-за того, что шумные соседи якобы не давали ей спать по ночам.

По данным "Базы", кроме пенсионерки этих соседей никто не слышал.

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Россиянка выбросилась из окна. Ее тело нашли на козырьке дома. Женщина оставила записку.

"В моей смерти прошу винить соседей из квартиры 61, которые постоянно стучат и не дают спать", - написала она.

По словам дочери пенсионерки, женщина в последнее время часто жаловалась на какие-то голоса, а в последние дни совсем не спала.

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