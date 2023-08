Пекло на Тенерифе: горят 5 000 га, эвакуировано 4 000 человек – видео

Региональный президент Фернандо Клавихо заявил 19 августа, что лесные пожары охватили около 5 тысяч гектаров острова Тенерифе в сосаве испанских Канарских островов. Об этом сообщает dpa.



Более 4000 человек уже эвакуированы из своих домов с начала пожаров на острове во вторник. В спортивных залах были обустроены аварийные укрытия, говорится в материале.



Сообщается, что к тушению пламени на северо-востоке Тенерифе вечером 18 августа было привлечено около 300 сотрудников экстренной службы. В субботу утром также должны были быть развернуты 18 самолетов и вертолетов для борьбы со стихией.



Причина лесного пожара, вспыхнувшего вблизи небольшого городка Арафо, остается невыясненной. Лидер региона Фернандо Клавихо назвал продолжающийся пожар “самым сложным из тех, что возникали на Канарских островах за последние 40 лет”.

CANARY ISLANDS – THE WILDFIRES continues to get out of control, - affecting 10 municipalities in Tenerife, has consumed 5,000 hectares and forced the evacuation of 4,500 people and the confinement of 3,800.



The fires have always been part of the news associated with summer; what… pic.twitter.com/d5kwU5uPAE