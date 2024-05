Пекарня приготовила для ребенка торт, посвященный ХАМАСу

Пекарня в Сиднее приготовила для ребенка торт с изображением террориста ХАМАСа и палестинского флага.



Полиция начала расследование после того, как поступили жалобы на пекарню.



Уточняется, что такой неуместный десерт был приготовлен для четырехлетнего мальчика.

Islamists begin indoctrinating their children to hate early , which is why this Hamas Birthday cake was made for a 4 year old. #stopantisemitism @SenatorWong ⁩ ⁦ @OneNationAus ⁩ pic.twitter.com/kaSsjV5h2I

This is 4 year old Omar, from Sydney, Australia. The theme of his birthday this year was "Free Palestine"! He had a Hamas/Jihadist style cake as well as Palestinian Flag cupcakes d and Gaza themed decorations and costumes. You can’t make this shit up!#israel #palestine #aus pic.twitter.com/udLCTLT9VL