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Паводки в Южном Судане - пострадал почти миллион человек
12.10.2022 07:14 Евгения Маркова

Паводки в Южном Судане - пострадал почти миллион человек

В результате паводков, покрывших значительную часть Южного Судана, пострадало около 900 тыс. человек, сообщил Офис ООН по координации гуманитарных вопросов.

“Паводки уничтожили скот и посевы; смыли дороги и мосты; уничтожили жилье, школы и больницы Из-за затопления скважин и выгребных ям, загрязнены источники воды и повысился риск вспышки болезней”, – заявили в ООН.

Отмечается, что уровень воды достиг наивысшего уровня с 2021-го года. Спасательные и ремонтные работы продолжаются. Ненастьем было повреждено несколько дамб, что создало риск подтопления "гуманитарного хаба, места нахождения перемещенных людей и базы ООН в Южном Судане".

В ООН добавили, что работам по помощи пострадавшим препятствует ощутимая нехватка ресурсов, предоставляемых международными партнерами.

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