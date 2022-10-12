



Паводки в Южном Судане - пострадал почти миллион человек

В результате паводков, покрывших значительную часть Южного Судана, пострадало около 900 тыс. человек, сообщил Офис ООН по координации гуманитарных вопросов.



“Паводки уничтожили скот и посевы; смыли дороги и мосты; уничтожили жилье, школы и больницы Из-за затопления скважин и выгребных ям, загрязнены источники воды и повысился риск вспышки болезней”, – заявили в ООН.



Отмечается, что уровень воды достиг наивысшего уровня с 2021-го года. Спасательные и ремонтные работы продолжаются. Ненастьем было повреждено несколько дамб, что создало риск подтопления "гуманитарного хаба, места нахождения перемещенных людей и базы ООН в Южном Судане".



В ООН добавили, что работам по помощи пострадавшим препятствует ощутимая нехватка ресурсов, предоставляемых международными партнерами.