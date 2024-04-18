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Паводки в Казахстане могут открыть 14 захоронений сибирской язвы
18.04.2024 06:30 MIGnews.com

Паводки в Казахстане могут открыть 14 захоронений сибирской язвы

Весенние паводки в Казахстане серьезно обеспокоили местное сельское хозяйство. 

В результате наводнений возросла угроза размытия 14 могильников с сибирской язвой. Для того чтобы избежать возможных заражений, местные власти переселили более 60 тысяч голов домашнего скота на безопасные участки.

Одновременно с этим министерство сельского хозяйств Казахстана уверяет, что вероятность возникновения опасных инфекций отсутствует — захоронения герметичны, и мониторинг пока что не выявил случаев выхода опасных спор на поверхность.
 

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