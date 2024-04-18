



Паводки в Казахстане могут открыть 14 захоронений сибирской язвы

Весенние паводки в Казахстане серьезно обеспокоили местное сельское хозяйство.



В результате наводнений возросла угроза размытия 14 могильников с сибирской язвой. Для того чтобы избежать возможных заражений, местные власти переселили более 60 тысяч голов домашнего скота на безопасные участки.



Одновременно с этим министерство сельского хозяйств Казахстана уверяет, что вероятность возникновения опасных инфекций отсутствует — захоронения герметичны, и мониторинг пока что не выявил случаев выхода опасных спор на поверхность.

