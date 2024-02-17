



Парижская полиция застрелила мужчину, угрожавшего им тесаком

Парижские полицейские застрелили мужчину, который сегодня рано утром угрожал им тесаком для мяса, сообщили в прокуратуре, добавив, что они открыли огонь после применения электрошокера.



Мужчина родился в 1984 году в Судане и не имел судимостей, сказали они, добавив, что было начато два расследования по поводу действий мужчины и реакции полиции.



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Он был одет в арабский халат, размахивал тесаком для мяса и нес блокнот с арабскими письменами на трамвайной остановке в восточной части Парижа.



Когда на место происшествия прибыла полиция, мужчина отказался бросить тесак и направился к полицейским, сообщили в прокуратуре.



По первым данным, четверо полицейских выстрелили из пистолетов в общей сложности около 20 раз, отметили они, добавив, что никто из полицейских, находившихся на месте происшествия, не пострадал.

