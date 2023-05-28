



Палили как в джунглях. В Лоде арестованы 10 участников войны арабских кланов



Беспокойный шабат пережили жители Лода.



СМИ сообщают о серии инцидентов со стрельбой в результате конфликта между арабскими семьями в районе железнодорожной станции. Полиция арестовала 10 подозреваемых, а мэр Ревиво заявил: "Семьи, в которых стреляли, получат серьезный удар. И от полиции, и от муниципалитета".



Жители города сообщили о нескольких волнах взрывов, пальбы и продолжительных очередях выстрелов. Около 2:00 в ночь с пятницы на субботу были слышны перестрелки, а также рано утром и вчера днем были слышны выстрелы.



שבוע טוב



משילות מלא על מלא



לוד לפני שעה ….



( מזכיר את עזה לפני 3 שעות )

—————————-📌pic.twitter.com/gmaWh6IqKi — יורם כהן (@yoramcohen123) May 27, 2023

Мэр Яир Ревиво направил сообщение жителям, в котором сказал, что "во время праздника вспыхнули конфликты в 3 семьях в железнодорожном районе: Азбарга, Хаваджа и Альмарбоа. Они стреляли, как люди-животные в джунглях, и нарушили отдых во время праздника и шабата. Сейчас я завершил оценку ситуации в штабе округа. Семьи, члены которых стреляли, сильно пострадают как от полиции, так и от муниципалитета. Тому, кто стреляет, не место в нашем городе. Ожидайте удара в ближайшие дни".В субботу вечером, после 22:00, командир полицейского участка Лод, Шаши Шломо, написал в сообщении, переданном среди жителей: "Добрый вечер. Я знаю, что у вас снова были трудные выходные. По состоянию на вчерашний день у нас есть 10 арестов, и мы продолжаем. Все, кто стреляет, получат от нас решительный отпор - включая их бизнесы. снос домов и многое другое. Помните, несмотря на трудности - мы не отказываемся от Лода".