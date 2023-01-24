



Отчет: рост уровня антисемитизма в мире взят под контроль

Десятилетний рост уровня антисемитизма во всем мире удалось обуздать, благодаря мерам, предпринятым правительствами.



Об этом говорится в отчете Департамента по борьбе с антисемитизмом Всемирной сионистской организации, опубликованном в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который состоится 27 января.



Согласно докладу, что количество антисемитских инцидентов по-прежнему остается тревожным. Ежедневно в мире регистрируется более десяти таких случаев, при этом, о многих инцидентах официально не сообщается. Зафиксирован постоянный рост интенсивности освещения данного явления в СМИ.



В 2022 году антисемитские инциденты в Европе и США были на уровнях 46% и 39% соответственно. Годом ранее показатель составлял 47,7% и 33% соответственно.



Большинство инцидентов проявлялось в пропаганде, которая составила около 39%, в вандализме - 28%, физическом насилии - 14%.