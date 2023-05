Освобожден водитель, врезавшийся в ворота резиденции премьера Британии

Лондонская полиция освободила мужчину, который был арестован накануне после того, как врезался на своем автомобиле в ворота премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит.



Водитель был арестован по подозрению в причинении ущерба и опасном вождении.



В полиции опровергли информацию о том, что инцидент мог быть связан с террором. Расследование продолжается.



Как сообщалось ранее, серебристая Kia протаранила ворота резиденции на Даунинг-стрит. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли офицеры полиции. Водителя оперативно задержали.



