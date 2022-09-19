



Основатель Terra До Квон рискует попасть в розыск Интерпола

Прокуроры Южной Кореи сообщили, что До Квону, основателю крипто-проекта, капитализация которого обвалилась более чем на $60 млрд, грозит "красная метка" Интерпола, и он пытается избежать возмещения ущерба в связи кризисом, который потряс рынок цифровых активов.



"Красная метка" запрашивается у Интерпола для получения помощи правоохранительных органов по всему миру в проведения ареста разыскиваемого преступника.



Квон переехал из Южной Кореи в Сингапур, где находилась база его ныне распавшегося проекта Terraform Labs, но город-государство утверждает, что его там больше нет. Местонахождение Квона неясно, и он отрицает, что находится в бегах, даже когда прокуроры в Сеуле добиваются его задержания по обвинению в нарушении закона о рынках капитала.



С тех пор как он уехал в Сингапур, имеются "косвенные доказательства побега", и именно поэтому был выдан ордер на арест, заявили в прокуратуре Южной Кореи.



В выходные Квон написал в Твиттере, что ему "нечего скрывать" и он находится в "полном сотрудничестве" с официальными лицами, но не стал публично раскрывать свое местонахождение.



Однако по некоторым данным сообщается, что Квон не сотрудничает со следствием и сказал следователям через адвоката, что он не намерен являться к ним на допрос, пишет Bloomberg.