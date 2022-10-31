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Оползень на Филиппинах: десятки людей оказались погребены заживо
31.10.2022 11:05 Алина Груднева

Оползень на Филиппинах: десятки людей оказались погребены заживо

Проливные дожди на филиппинском острове Минданао вызвали наводнения и оползни, из-за которых погибли более ста человек.

 
Тропический шторм разрушил почти миллион домов в стране, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. По данным местных властей, опознано 98 тел и еще десятки пропали без вести.
 
Минимум 53 человека погибли в деревне Кусонг. Они спасались бегством с побережья, опасаясь цунами, и оказались прямо на пути оползня, в результате чего были погребены заживо. Выживших пока что не нашли. 
 
По приблизительным подсчетам, 68 человек находятся в тяжелом состоянии, минимум 66 считаются пропавшими без вести.

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