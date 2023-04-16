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ООН: в ходе столкновений в Судане погибли гуманитарные работники
16.04.2023 16:07 Ирина Демьянова

ООН: в ходе столкновений в Судане погибли гуманитарные работники

Глава миссии Организации Объединенных Наций в Судане заявил, что трое сотрудников были убиты в неспокойном районе Дарфура в результате бушующих боев между армией и боевиками.

“Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы были убиты в ходе столкновений, вспыхнувших в Кабкабии, Северный Дарфур, — говорится в заявлении специального представителя ООН Фолькера Пертеса. - Гражданские лица и гуманитарные работники не являются целью”.
 

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