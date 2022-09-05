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ООН предупреждает: голод "стучится в дверь" Сомали
05.09.2022 13:18 Ольга Белозерова

ООН предупреждает: голод "стучится в дверь" Сомали

Глава гуманитарного отдела ООН Мартин Гриффитс предупредил, что голод уже "у дверей" некоторых районов в Сомали. 

Как сообщает ВВС, такое заявление Гриффитс сделал во время пресс-конференции в столице страны Могадишо.

По словам представителя ООН, у него есть конкретные признаки того, что в период с октября по декабрь в южно-центральной части Сомали может начаться голод.

Заявление Гриффитса прозвучало после его визита в Байдабо в юго-западном штате Сомали - район, который сильно пострадал от засухи. 

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