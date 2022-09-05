



ООН предупреждает: голод "стучится в дверь" Сомали

Глава гуманитарного отдела ООН Мартин Гриффитс предупредил, что голод уже "у дверей" некоторых районов в Сомали.



Как сообщает ВВС, такое заявление Гриффитс сделал во время пресс-конференции в столице страны Могадишо.



По словам представителя ООН, у него есть конкретные признаки того, что в период с октября по декабрь в южно-центральной части Сомали может начаться голод.



Заявление Гриффитса прозвучало после его визита в Байдабо в юго-западном штате Сомали - район, который сильно пострадал от засухи.