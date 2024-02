Около Тринидад и Тобаго перевернулся танкер с нефтью

Неопознанное судно потерпело крушение в водах около Тринидад и Тобаго. Танкер с нефтью без опознавательного флага и без экипажа перевернулся в территориальных водах карибского государства. В стране с 11 февраля объявлено чрезвычайное положение.

I’m sorry, there’s an oil spill going on in Trinidad/Tobago & no news outlet is talking about it?!?https://t.co/qXpK7WfqVk — MAKOTO KONDO 🅴 (@MakotoRen_) February 10, 2024

Trinidad and Tobago is considering declaring a national emergency due to the massive spill of #petrol from a ship that ran aground and capsized this week.

At least 15 kilometers of Tobago's southwest coast were affected.#Trinidad #Tobago #emergency #oilspill #ship #capsized… pic.twitter.com/x3H6U3qabP — mishikasingh (@mishika_singh) February 12, 2024

#TrinidadTobago is discussing declaring a national emergency following a massive #oilspill from a #ghostship #capsized last Wednesday.

Oil spill cleanup operations continue in #Tobago, after a #vessel was found overturned . 1000 volunteers helping#TobagoOilSpill pic.twitter.com/ykWJ6oJ8Me — know the Unknown (@imurpartha) February 11, 2024

Вот уже несколько дней водолазы пытаются справиться с утечкой нефти. "Ситуация не под контролем", – сказал премьер-министр Тринидада и Тобаго Кит Роули."Гольфстрим" - танкер длиной 100 метров перевернулся у Тобаго еще в среду, 7 февраля. Судно не подавало сигналов бедствия, при досмотре на нем не обнаружили не то что флаг, - не было экипажа. Зато был найден буксировочный трос, что может указывать на то, что судно шло на буксире, предположил Роули. Изначально предполагалось, что судно было нагружено песком и древесиной.Нефть повредила рифы и пляжи, загрязнив около 15 км береговой линии. Как всегда, на помощь первыми пришли волонтеры. Жителям близлежащей деревни рекомендовали временно переехать. Власти заявили, что готовы принять любую помощь и уже получили несколько предложений.