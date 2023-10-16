



Около 100 тысяч израильтян стали внутренне перемещенными лицами

Из-за террористической атаки ХАМАСа около 100 тысяч израильтян стали вынужденными переселенцами на фоне продолжающихся обстрелов из Газы и эскалации на границе с Ливаном.



По данным министерства обороны, около 15 тысяч израильтян, проживающих в 25 местах на расстоянии 0-4 км от границы с Газой, были эвакуированы на прошлой неделе.



Еще 27 тысяч израильтян, живущих в 28 городах на расстоянии до 2-х км от ливанской границы, как ожидается, будут эвакуированы в ближайшие дни. Метула в настоящее время считается закрытой военной зоной. Государство обещает помогать вынужденными переселенцам до тех пор, пока ситуация не будет взята под контроль, прежде чем гражданам позволят вернуться в свои дома.



В оборонном ведомстве добавили, что около 35 тысяч жителей Сдерота и 23 тысяч израильтян, живущих в 29 городах в 4-7 км от границы с Газой, имеют право "отдохнуть" недельку в субсидируемых государством гостиницах.



