



Огромные очереди в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево возникли огромные очереди.



Причиной произошедшего стал переход на «Сирену».



Как сообщает Baza, «Сирена» — это отечественная автоматизированная система оформления воздушных перевозок, созданная компанией «Ростех».

По данным паблика, «Аэрофлот» уже два дня устанавливает «Сирену». До этого авиакомпания использовала американскую систему Sabre.

В связи с техническими работами онлайн-регистрация не будет работать до вечера 30 октября.