Огромные очереди в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево возникли огромные очереди.
Причиной произошедшего стал переход на «Сирену».
Как сообщает Baza, «Сирена» — это отечественная автоматизированная система оформления воздушных перевозок, созданная компанией «Ростех».
По данным паблика, «Аэрофлот» уже два дня устанавливает «Сирену». До этого авиакомпания использовала американскую систему Sabre.
В связи с техническими работами онлайн-регистрация не будет работать до вечера 30 октября.