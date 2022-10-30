Новости » Происшествия
Огромные очереди в аэропорту Шереметьево
30.10.2022 09:10 Аркадий Бочаровский

Огромные очереди в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево возникли огромные очереди.

Причиной произошедшего стал переход на «Сирену».

Как сообщает Baza, «Сирена» — это отечественная автоматизированная система оформления воздушных перевозок, созданная компанией «Ростех».
По данным паблика, «Аэрофлот» уже два дня устанавливает «Сирену». До этого авиакомпания использовала американскую систему Sabre.
В связи с техническими работами онлайн-регистрация не будет работать до вечера 30 октября.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы