



Официально: Под Киевом погибло высшее руководство МВД Украины

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что жертвами авиакатастрофы в Броварах стало руководство Министерства внутренних дел страны.



По его словам, разбившийся борт принадлежал департаменту по чрезвычайным ситуациям. На борту находились министр Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.



"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь. Всего пока известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия", - отметил Клименко.



Спикер Воздушных сил Игнат сообщил, упавший вертолёт был предназначен для нужд ГСЧС. Почему на нем летело руководство МВД неизвестно.



Обновлено 10:47. На борту находились 9 человек, причины авиакатастрофы пока не известны.



"Вертолет ГСЧС разбился. На борту находились девять человек...", - сказала глава спикер главы Национальной полиции Марьяна Рева.



По ее словам, говорить о предварительных причинах аварии очень рано, для этого следователи должны провести соответствующие работы.



Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что число погибших возросло до 17, из них двое детей.



"Бровары. На месте продолжается спасательная операция. По предварительной информации по состоянию на данный момент 17 погибших, из них 2 детей", - написал он.



По его словам, в настоящее время в больницах находятся 22 человека, 10 из которых - дети.