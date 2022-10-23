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Офицер МАГАВа тяжело ранен ножом в Далият-эль-Кармель
23.10.2022 12:08 Аркадий Бочаровский

Офицер МАГАВа тяжело ранен ножом в Далият-эль-Кармель

20-летний офицер МАГАВа был тяжело ранен в субботу, 22 октября,  в результате поножовщины в Далият-эль-Кармель.

Офицер не находился при исполнении служебных обязанностей. 

Сообщается, что речь идет о  “криминальном инциденте”. Кроме того, еще один 20-летний мужчина был легко ранен в драке, обоим была оказана медицинская помощь. Полиция начала расследование.

Полиция начала поиск лиц, совершивших преступление, и через некоторое время арестовала 2 подозреваемых в совершении этого деяния, жителей Исафии в возрасте 21 и 23 лет.

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