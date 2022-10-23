



Офицер МАГАВа тяжело ранен ножом в Далият-эль-Кармель

20-летний офицер МАГАВа был тяжело ранен в субботу, 22 октября, в результате поножовщины в Далият-эль-Кармель.



Офицер не находился при исполнении служебных обязанностей.



Сообщается, что речь идет о “криминальном инциденте”. Кроме того, еще один 20-летний мужчина был легко ранен в драке, обоим была оказана медицинская помощь. Полиция начала расследование.



Полиция начала поиск лиц, совершивших преступление, и через некоторое время арестовала 2 подозреваемых в совершении этого деяния, жителей Исафии в возрасте 21 и 23 лет.