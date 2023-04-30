



Офицер ЦАХАЛа отстранен от должности за участие в митинге в военной форме

Военный офицер в звании майора был отстранен от занимаемой должности за участие в демонстрации в поддержку судебной реформы на прошлой неделе в военной форме.



Военнослужащим в звании до подполковника разрешено участвовать в политических акциях протеста при условии, что они не носят форму или не могут быть идентифицированы как военнослужащие.



ЦАХАЛ заявляет, что майор участвовал в митинге в Иерусалиме в четверг в военной форме, что является нарушением воинского устава.



В ЦАХАЛе говорят, что он будет отстранен от своей должности и получит некомандную должность. Кроме того, он приговорен к 25 суткам лишения свободы условно.

