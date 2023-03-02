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Обвинение жителю Рамат-Гана за угрозы протестующим отверткой
02.03.2023 15:52 Алина Груднева

Обвинение жителю Рамат-Гана за угрозы протестующим отверткой

В четверг, 2 марта, прокуратура предъявила обвинение 35-летнему жителю Рамат Гана в угрозах протестующему на демонстрации в Тель-Авиве отверткой.

По данным "Аруц Шева", на акции протеста между обвиняемым и демонстрантами разгорелся спор.

В какой-то момент мужчина достал отвертку, подошел к заявителю и начал ему угрожать. Также при нем был перцовый баллончик.

Мужчину задержали и доставили на допрос. Сегодня его отпустили под домашний арест.
 

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