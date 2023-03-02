



Обвинение жителю Рамат-Гана за угрозы протестующим отверткой

В четверг, 2 марта, прокуратура предъявила обвинение 35-летнему жителю Рамат Гана в угрозах протестующему на демонстрации в Тель-Авиве отверткой.



По данным "Аруц Шева", на акции протеста между обвиняемым и демонстрантами разгорелся спор.



В какой-то момент мужчина достал отвертку, подошел к заявителю и начал ему угрожать. Также при нем был перцовый баллончик.



Мужчину задержали и доставили на допрос. Сегодня его отпустили под домашний арест.

