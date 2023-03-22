



Обвинение: родители проломили череп своей маленькой дочери

Прокуратура в Тель-Авиве предъявила обвинение двум родителям из центра, которые жестоко обращались с дочерью.



По версии следствия, они напали на шестимесячную дочь.



В результате, они проломили малышке череп и вызвали внутреннее кровотечение.



Согласно обвинительному заключению, родители жестоко избивали дочь. У ребенка по всему телу были синяки, сломаны кости, был порез на языке и ожоги.



Кроме того, после жестоких побоев обвиняемые отказывались предоставлять правдивую информацию медицинским работникам.

