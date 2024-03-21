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Обстрел судна вблизи Йемена - пострадавших нет
21.03.2024 12:30 MIGnews.com

Обстрел судна вблизи Йемена - пострадавших нет

Британская охранная фирма Ambrey сообщает, что торговое судно сообщило о выстрелах со примерно в 109 морских милях к югу от йеменского Ништуна.

Четыре вооруженных человека на борту ялика приблизились к судну и, как сообщается, открыли огонь по торговому судну, а находившаяся на борту частная вооруженная группа охраны открыла ответный огонь, добавляет Ambrey.

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Судно увеличило скорость и больше не подвергалось угрозе со стороны ялика, о повреждениях и травмах не сообщается, утверждает Ambrey.
 

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