



Обстрел судна вблизи Йемена - пострадавших нет

Британская охранная фирма Ambrey сообщает, что торговое судно сообщило о выстрелах со примерно в 109 морских милях к югу от йеменского Ништуна.



Четыре вооруженных человека на борту ялика приблизились к судну и, как сообщается, открыли огонь по торговому судну, а находившаяся на борту частная вооруженная группа охраны открыла ответный огонь, добавляет Ambrey.



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Судно увеличило скорость и больше не подвергалось угрозе со стороны ялика, о повреждениях и травмах не сообщается, утверждает Ambrey.

