



Обнаженка со взломом: голая женщина проникла в дом и побила хозяина сковородой

Полиция Вирджинии заявила, что мужчина, выйдя на шум на свою кухню, столкнулся с обнаженной женщиной, которая ударила его кастрюлей по голове. Затем он выстрелил ей в ногу, говорится в сообщении офиса шерифа округа Кэрролл. Это произошло 26 февраля в сельском доме в Остинвилле в Западной Вирджинии, и мужчина и женщина не получили опасных для жизни травм, сообщила полиция.



“Хозяин дома, услышав шум с задней стороны дома, вышел на кухню и увидел, как через запасной вход в дом проникла незнакомая обнаженная женщина, после чего та стала бить хозяина чугунной сковородой по голове и рукам”, – сообщили в офисе шерифа.



По словам полицейских, домовладелец выставил незваную гостью вернуться на улицу. Однако, она не ушла и “отключив все выключатели”, принялась стучать в окно, угрожая убить хозяина.



“Тогда домовладелец выстрелил из огнестрельного оружия, попав Раненую нарушительницу доставили в больницу для оказания медицинской помощи, а затем взяли под стражу.



Женщина обвиняется во “взломе и проникновении в частное владение с применением смертоносного оружия, нападении и нанесении побоев, а также в повреждении имущества”, – заявила полиция. “Домовладельцу не будет предъявлено никаких обвинений. Стрельба была оправдана как самооборона”.