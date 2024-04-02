



Новый рекорд Украины? В Татарстане атакован завод по сбору "шахедов"

Топ-новостью утра стало сообщение об атаке на завод по сборке беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа "шахед" в Татарстане. За ней якобы стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Если эта информация подтвердится, то эта атака станет новым рекордом для ГУР, чьи дроны достигли новой отметки по расстоянию полета – более 1000 км от Украины.



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Источники подтверждают: да, это была операция ГУР, цель – завод по сборке "Шахедов", которые россияне маркируют под "Герань-2", в российском Татарстане.



Источник РБК-Украина добавляет, что в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей. По предварительным данным, пострадали не менее шести человек.



Информацию о том, что в РФ дроны впервые атаковали предприятия в Татарстане, сообщили и российские СМИ – под удар попали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Утверждается, что есть пострадавшие.



Официально местные власти не называют атакованные предприятия. Но указано, что речь идет об особой экономической зоне "Алабуга", она расположена в более чем 1000 км от границы с Украиной. Отметим, что в этой экономической зоне находится НПЗ "Элаз-Нефтепродукт" и завод по производству ударных дронов "Шахед". Также на территории размещены общежития работников этого завода. Прокремлевские СМИ утверждают, что один БПЛА ударил в завод, а два - в общежитие.

