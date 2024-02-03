Ночная операция США: в Ираке назвали число погибших
В результате ночных ударов по объектам проиранских боевиков в Ираке погибли как минимум 16 человек.
Об этом сообщил премьер-министр страны Мухаммед Ас-Судани.
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По его словам, среди погибших якобы были в том числе мирные жители. Еще 25 получили ранения.
Заявление представителя Совета нацбезопасности США Джона Керби о том, что Вашингтон заблаговременно предупредил Ирак об операции, премьер назвал "ложью".
Ранее также стало известно, что в ходе ночной операции в Сирии погибли минимум 18 человек.