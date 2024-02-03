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Ночная операция США: в Ираке назвали число погибших
03.02.2024 12:17 Алина Груднева

Ночная операция США: в Ираке назвали число погибших

В результате ночных ударов по объектам проиранских боевиков в Ираке погибли как минимум 16 человек.

Об этом сообщил премьер-министр страны Мухаммед Ас-Судани.

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По его словам, среди погибших якобы были в том числе мирные жители. Еще 25 получили ранения. 

Заявление представителя Совета нацбезопасности США Джона Керби о том, что Вашингтон заблаговременно предупредил Ирак об операции, премьер назвал "ложью".

Ранее также стало известно, что в ходе ночной операции в Сирии погибли минимум 18 человек.

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