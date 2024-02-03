



Ночная операция США: в Ираке назвали число погибших

В результате ночных ударов по объектам проиранских боевиков в Ираке погибли как минимум 16 человек.



Об этом сообщил премьер-министр страны Мухаммед Ас-Судани.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, среди погибших якобы были в том числе мирные жители. Еще 25 получили ранения.



Заявление представителя Совета нацбезопасности США Джона Керби о том, что Вашингтон заблаговременно предупредил Ирак об операции, премьер назвал "ложью".



Ранее также стало известно, что в ходе ночной операции в Сирии погибли минимум 18 человек.