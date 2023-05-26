



Ночная атака РФ на Киев и Днепр: все ракеты сбиты, есть повреждения

Ночью 26 мая РФ совершила очередную в этот раз комбинированную атаку, запустив по Украине и ракеты, и дроных-камикадзе. Была объявлена воздушная тревога в Киеве и на севере, но очень быстро предупреждение об опасности с воздуха также распространилось на южные, центральные и западные области.



Запускали ракеты оккупанты из Каспия. Сообщали о звуках взрывов в Киеве, Днепре. Но все вражеские цели сбиты.



КИЕВ. Силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели, об этом сообщила Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале.



"Очередное воздушное нападение на Киев - 13-й по счету с начала мая! И, как всегда, ночью. На этот раз атака была совершена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555", – говорится в сообщении КГВА.



По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.



На момент выхода материала раненных в результате "налета" на столицу не зафиксировано. Однако зафиксированы повреждения от падения обломков в двух районах – на крышу одного из ТЦ, частного дома и автомобили, уточнила КГВА в своем Telegram-канале.



Так, в Оболонском районе столицы повреждены автомобили на парковке, а также крыша одного из торгово-развлекательных центров без возгорания и критических разрушений.



В Шевченковском районе обломки упали на частный дом, повредив крышу и окно.



"Предварительно, информация о пострадавших отсутствует. Данные уточняются", – подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.



ДНЕПР. Россияне массированно атаковали Днепропетровщину дронами и ракетами.



В городе Днепр повреждены два дома и авто. Произошло возгорание на двух частных предприятиях. Серьезным разрушениям также подверглось транспортное предприятие.



Эту информацию подтвердили в Днепровской областной военной администрации.



"Истерзанная заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь – будет лечиться дома", – добавили в ОВА.



Также враг атаковал беспилотниками Марганецкую общину.



"Предварительно только военные из ПВК "Восток" этой ночью над областью сбили 5 крылатых ракет и 6 Шахедов", – отметил руководитель Днепровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.





В свою очередь глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале отметил, что, по предварительным данным, украинские военные ночью сбили над областью 5 крылатых ракет и 7 "Шахедов".



Отметим, что российские войска усилили атаки ракетами и дронами на столицу. В ночь на 25 мая войска РФ пытались атаковать столицу и большинство регионов Украины дронами-камикадзе. Оккупанты за несколько часов выпустили 36 БПЛА, силам ПВО удалось сбить все вражеские воздушные цели.



По данным ВСУ, россияне хотели атаковать западные области, однако пытались ударить также и по Киеву. В зоне ответственности воздушного командования "Центр" сбили около 10 беспилотников. Вскоре украинские военные показали, как сбили дрон-камикадзе над Киевом в ночь на 25 мая.