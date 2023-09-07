



Коала-нарушитель терроризирует владельца эвкалиптовой рощи

В Австралии в течение недель владелец своей эвкалиптовой рощи боролся с загадочным нарушителем, который наносил серьезные убытки его зеленому насаждению. Он подозревал во вредительстве молодых деревцев коз и опоссумов, но на самом деле виновником оказалась одна из зверушек - коала. Ее пришлось ловить, что называется, "на живца".



Наблюдая за своей растительностью, владелец заметил коалу, которая находилась среди объеденных эвкалиптовых ветвей и даже не двигалась из-за переедания, сообщает BBC.



В настоящее время команда специалистов строит защитный забор вокруг своего эвкалиптового леса, направляя усилия на предотвращение подобных инцидентов в будущем. Эта случайная "воровка", которую назвали Клод, причинила владельцу убытков на 3,800 тыс. долл., съев несколько тысяч растений.



Эта ситуация оказалась ироничной, поскольку именно эти эвкалипты были выращены с целью создания благоприятной среды для существования коал, которых австралийское правительство включило в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Без срочных мер, эти животные могут исчезнуть на восточном побережье Австралии уже к 2050 году.