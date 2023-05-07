Netflix приостановила съемки финала Stranger Things из-за забастовки сценаристов
Компания Netflix приостановила съемки финального сезона популярного сериала "Очень странные дела" из-за массовых стачек сценаристов в США. Об этом 7 апреля авторы сериала написали в Twitter.
Отмечается, что написание сценария продолжается во время съемочного процесса, поэтому без сценаристов работа остановилась. Братья Даффер, авторы Stranger Things, выразили надежду, что скоро работу удастся возобновить.
"Дафферы здесь. Написание не прекращается, когда начинаются съемки. Хотя мы рады начать производство с нашим замечательным актерским составом и съемочной группой, во время этой забастовки это невозможно. Мы надеемся, что вскоре будет достигнуто справедливое соглашение, чтобы мы все могли вернуться к работе ", – объясняют они.
Компания Netflix объявила , что после окончания сериала Stranger Things выпустит мультфильм по его мотивам.
3 апреля тысячи сценаристов в США начали забастовку: они требуют урегулировать применение генеративного искусственного интеллекта в стране. Причина – опасение обвала рынка труда и падение спроса на их работу.