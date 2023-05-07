



Netflix приостановила съемки финала Stranger Things из-за забастовки сценаристов

Компания Netflix приостановила съемки финального сезона популярного сериала "Очень странные дела" из-за массовых стачек сценаристов в США. Об этом 7 апреля авторы сериала написали в Twitter.



Отмечается, что написание сценария продолжается во время съемочного процесса, поэтому без сценаристов работа остановилась. Братья Даффер, авторы Stranger Things, выразили надежду, что скоро работу удастся возобновить.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then -- over and out. #wgastrong — stranger writers (@strangerwriters) May 6, 2023