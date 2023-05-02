



Netflix потеряла 1 млн пользователей в Испании в прошлом квартале

Компания Netflix потеряла более миллиона пользователей в Испании за первые три месяца 2023 года, согласно данным группы маркетинговых исследований Kantar, что является признаком того, что меры, принятые стриминговым гигантом в отношении обмена паролями, могут столкнуться с ответной реакцией, пишет Bloomberg.



В начале февраля Netflix ввел ежемесячную плату в размере €5,99 ($6,57) для пользователей в Испании, которые передали свои данные для входа в систему другому домохозяйству, а также технические меры для обнаружения такого обмена. Этот шаг был связан с падением числа пользователей более чем на миллион человек, две трети из которых использовали чужие пароли.



В первом квартале число отказов от подписки утроилось по сравнению с предыдущим периодом. Из всех оставшихся подписчиков Netflix в Испании одна десятая часть заявила, что планирует отказаться от подписки во втором квартале.



Аналогичная плата была введена в Португалии, Канаде и Новой Зеландии после того, как она была распространена в нескольких странах Латинской Америки.



По данным Netflix, во всем мире более 100 млн человек пользуются учетной записью, за которую они не платят.



Компания утверждает, что обнаруживает совместное использование паролей путем мониторинга IP-адресов, идентификации устройств и активности аккаунта, чтобы определить, входит ли клиент в систему из своего основного места жительства.