



Не Украина: взрывам на военно-промышленных предприятиях РФ нашли объяснение

Британская разведка считает маловероятной возможность того, что прогремевшие 7 февраля взрывы на ракетном заводе возле российского Ижевска были вызваны ударами украинских беспилотников.



Согласно ежедневной сводка, на предприятии производятся баллистические ракеты, среди которых есть "Искандеры". В российских СМИ изначально говорили об "ошибке рабочих", потом в экстренных службах региона объявили о "плановых испытаниях" ракетных двигателей.



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"Маловероятно, что к взрыву были причастны украинские беспилотники, учитывая расстояние до Украины в 1200 км. Более того, о подобных атаках в этом районе не сообщалось", - отметили в британском министерстве обороны.



В разведке обратили внимание также на то, что это уде как минимум пятый подобный взрыв на военно-промышленном предприятии в РФ за последние четыре месяца. По словам аналитиков, аналогичные случаи были на Каменском химическом заводе в Ростове-на-Дону, на Челябинском танковом заводе, а также на пороховом в Котовске и предприятии в Соликамске, где производятся боеприпасы.



"Существует реальная вероятность того, что взрыв произошел из-за небрежного обращения и хранения легколетучих, горючих и взрывоопасных материалов. Кроме того, политическое давление со стороны высшего руководства с целью увеличения объемов производства военной промышленности для поддержки войны в Украине, вероятно, привело к круглосуточному производству и усталости персонала. Возросшие требования к производству, скорее всего, приведут к увеличению числа промышленных аварий в будущем", - прогнозируют в разведке.