



Нападение на врача в Бней-Браке

Серьезный и необычный случай насилия в отношении врача в клинике "Шеба" в Бней-Браке. На врача, которая был в медицинской униформе, напали люди, которые пытались вытащить ее из машины и снять с нее одежду.



Прохожие заблокировали машину доктора, крича ей: "Это не Тель-Авив, мы вам покажем, что это такое".



"На меня напали в том месте, где я забочусь о своих женщинах-пациентах", — написала врач в посте, опубликованном в Facebook, с подробным описанием случая.



Организация государственных врачей "Арм" отмечает, что между словами министра Галит Дисталь Атбарян, призывавшей отозвать лицензии врачей, участвовавших в акции протеста, и жестоким и необычным нападением существует прямая связь и что слова сеют разрушение.

