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Нападение на врача в Бней-Браке
29.03.2023 15:10 Евгения Маркова

Нападение на врача в Бней-Браке

Серьезный и необычный случай насилия в отношении врача в клинике "Шеба" в Бней-Браке. На врача, которая был в медицинской униформе, напали люди, которые пытались вытащить ее из машины и снять с нее одежду.

Прохожие заблокировали машину доктора, крича ей: "Это не Тель-Авив, мы вам покажем, что это такое". 

"На меня напали в том месте, где я забочусь о своих женщинах-пациентах", — написала врач в посте, опубликованном в Facebook, с подробным описанием случая. 

Организация государственных врачей "Арм" отмечает, что между словами министра Галит Дисталь Атбарян, призывавшей отозвать лицензии врачей, участвовавших в акции протеста, и жестоким и необычным нападением существует прямая связь и что слова сеют разрушение.
 

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