



Нанесен удар по базе иранских прокси в Ираке

В пятницу вечером к югу от Багдада (Ирак) прогремел мощный взрыв.



Согласно сообщениям, взрыв произошел в результате авиаудара по базе, принадлежащей Силам народной мобилизации, иранских прокси.



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Местные СМИ сообщают о сильных разрушениях в результате взрыва, но жертв нет. Предполагается, что атаке подверглись крупные склады оружия.



Поступали противоречивые сообщения о том, кто несет ответственность за этот удар: одни обвиняли Израиль, другие утверждали, что это была атака США.



Иранские прокси в Ираке часто наносят удары по американским базам в регионе. В феврале США нанесли военный удар, в результате которого был убит командир иракского ополчения "Катаиб Хезболла".



Этот удар был нанесен в отместку за атаку беспилотника в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих.



Пятничный удар произошел через день после удара по иранскому городу Исфахан, в котором обвинили Израиль.



Израиль официально не признал, что за ударами стоит именно он, но неназванные израильские источники сообщили мировым информационным агентствам, что атака была израильской. Ранее в пятницу израильский чиновник заявил газете The Washington Post, что удар по Ирану "был направлен на то, чтобы дать понять Ирану, что Израиль способен нанести удар внутри страны".



Позже высокопоставленный американский чиновник сообщил ABC News , что три ракеты были выпущены с израильских истребителей за пределами Ирана.

