



Найдены тела троих пилотов Sukhoi Superjet

Под Москвой нашли тела останки пилотов потерпевшего крушение Sukhoi Superjet. Тела доставлены на генетическую экспертизу. Об этом сообщил ТАСС.



Черные ящики, которые также были найдены, доставили в Международный авиационный комитет. Несмотря на сильное повреждение регистраторов, вся полетная информация скопирована и подготовлена для расшифровки и анализа.



Пассажирский самолет Sukhoi Superjet упал под Москвой 12 июля. Он летел с завода Луховицы в аэропорт Внуково.



