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Начальник тюрьмы отстранен из-за обвинения в домогательствах
08.01.2023 20:37 Алина Груднева

Начальник тюрьмы отстранен из-за обвинения в домогательствах

Глава управления службы тюрем Израиля (ШАБАС), генерал Кати Пери отправила в принудительный отпуск начальника тюрьмы на юге Израиля, старшего офицера, по подозрению в неподобающем поведении.

Соответствующее решение было принято после поступления соответствующей жалобы со стороны сотрудницы, работающей в колонии.

Уточняется, что начата проверка сведений, поступивших в отношении старшего офицера, "в ненадлежащем поведении". Дело было передано в Лахав 433.

По предварительным данным, домогательства носили не физический, а словесный характер. Ведется расследование.

 

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