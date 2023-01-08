



Начальник тюрьмы отстранен из-за обвинения в домогательствах

Глава управления службы тюрем Израиля (ШАБАС), генерал Кати Пери отправила в принудительный отпуск начальника тюрьмы на юге Израиля, старшего офицера, по подозрению в неподобающем поведении.



Соответствующее решение было принято после поступления соответствующей жалобы со стороны сотрудницы, работающей в колонии.



Уточняется, что начата проверка сведений, поступивших в отношении старшего офицера, "в ненадлежащем поведении". Дело было передано в Лахав 433.



По предварительным данным, домогательства носили не физический, а словесный характер. Ведется расследование.



