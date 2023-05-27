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На сбежавших с фронта российских зэков выдали ориентировку
27.05.2023 19:16 Алина Груднева

На сбежавших с фронта российских зэков выдали ориентировку

В Ростовской области силовые структуру получили ориентировку на сбежавших из Лисичанска членов отряда "Шторм Z".

Об этом сообщает российский портал 161.RU.

В Ростовской области подтвердили, что дезертировавшие из так называемой "ЛНР" военнослужащие были бывшими заключенными. В регионе объявлен план "Перехват".

Как сообщалось ранее, бывшие зэки при побеге убили сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности", который пытался их остановить.
 

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