



На сбежавших с фронта российских зэков выдали ориентировку

В Ростовской области силовые структуру получили ориентировку на сбежавших из Лисичанска членов отряда "Шторм Z".



Об этом сообщает российский портал 161.RU.



В Ростовской области подтвердили, что дезертировавшие из так называемой "ЛНР" военнослужащие были бывшими заключенными. В регионе объявлен план "Перехват".



Как сообщалось ранее, бывшие зэки при побеге убили сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности", который пытался их остановить.

