



Группа бывших российских зэков дезертировала из Украины в Ростовскую область

Из зоны боевых действий в Украине дезертировала группа из 39 российских военных из отряда "Шторм Z".



По данным росСМИ, с собой они прихватили оружие и сбежали в Ростовскую область.



Военные из этого отряда, где также служили зэки, базировались недалеко от Лисичанска в Луганской области.



Согласно источникам в силовых структурах РФ, побег был совершен на нескольких автомобилях 24 мая. Также есть информация о том, что дезертиры убили сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности" в "ЛНР", который пытался их остановить.



В МВД Ростовской области не подтвердили и не опровергли данную информацию. Беглецов разыскивают. На КПП усилили проверки автомобилей. Предполагается, что бывшие зэки переоделись в гражданскую одежду и зацепили чужие документы.



