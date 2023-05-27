Группа бывших российских зэков дезертировала из Украины в Ростовскую область
Из зоны боевых действий в Украине дезертировала группа из 39 российских военных из отряда "Шторм Z".
По данным росСМИ, с собой они прихватили оружие и сбежали в Ростовскую область.
Военные из этого отряда, где также служили зэки, базировались недалеко от Лисичанска в Луганской области.
Согласно источникам в силовых структурах РФ, побег был совершен на нескольких автомобилях 24 мая. Также есть информация о том, что дезертиры убили сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности" в "ЛНР", который пытался их остановить.
В МВД Ростовской области не подтвердили и не опровергли данную информацию. Беглецов разыскивают. На КПП усилили проверки автомобилей. Предполагается, что бывшие зэки переоделись в гражданскую одежду и зацепили чужие документы.