



На перевернувшемся корабле проходила встреча израильской и итальянской разведок



Через два дня после того, как на итальянском озере перевернулся корабль с туристами, в результате чего погибли четыре человека, включая израильтянина, местные СМИ во вторник продолжили выяснять, чем занимались находившиеся на борту.



Некоторые издания предположили, что официальное заявление о праздновании дня рождения скрывало оперативную встречу между агентами израильской и итальянской разведок.



Министерство иностранных дел Израиля уже заявило, что погибший израильтянин был отставным сотрудником сил безопасности, а служба безопасности Италии признала, что двое из остальных - 62-летний мужчина и 53-летняя женщина - были ее сотрудниками.



Погибший израильтянин - 50-летний Эрез Шимони. Израильские официальные лица сняли запрет на обнародование личности агента Моссада. Ранее его имя было опубликовано в итальянской прессе.



Его тело было доставлено в Израиль для захоронения, сообщила в среду израильская пресса.





По сообщениям израильских СМИ, Шимони подружился с итальянскими офицерами после того, как они познакомились по работе.



Четвертая погибшая, гражданка России была женой капитана.



Ежедневная газета Corriere della Sera сообщила, что это была рабочая встреча агентов разведки.



Другие итальянские издания также предположили, что агенты на судне замышляли нечто большее, чем просто празднование. По сообщениям, 19 из 23 человек, находившихся на борту, были действующими или бывшими израильскими и итальянскими агентами.



"Это была возможность обменяться информацией между агентами двух стран", - сообщает La Stampa.



По сообщениям, в круизе находились еще десять израильтян, которые были быстро доставлены обратно в Израиль на частном самолете, который используется израильскими властями. Сайты отслеживания полетов показали, что самолет вылетел из Тель-Авива в понедельник утром, прибыл в аэропорт Милана и вскоре отправился обратно в аэропорт Бен Гурион.



Корабль опрокинулся на озере Маджоре в воскресенье при сильном ветре. Как сообщается, он отправился в круиз, несмотря на предупреждения о приближении суровой погоды. Итальянские власти подчеркнули, что судно затонуло из-за погодных условий, а не в результате диверсии.



Власти также начали расследование в отношении операторов круиза, поскольку максимальная вместимость судна составляла 15 человек, но на борту находилось не менее 23 человек.



Джованни Буцци, мэр Сесто Календе, где произошла катастрофа, сказал каналу КАН, что он не думает, что произошло что-то необычное, кроме самой трагедии.



Буцци сказал, что он не знает, какова была цель встречи на корабле, но "на мой взгляд, здесь нет ничего необычного, кроме серьезной трагедии, несчастного случая, просто ужасного случая, но просто несчастного случая".



Он сказал, что некоторые из тех, кто находился на борту, были подобраны другими плавсредствами, а другим удалось доплыть до берега.



Президент региона Ломбардия Аттилио Фонтана заявил в воскресенье, что "вихрь" вызвал опрокидывание корабля длиной 16 метров.