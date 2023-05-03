



На маршруте заложили взрывчатку: На генпрокурора Болгарии планировали покушение

Генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева пытались убить— на маршруте следования его кортежа заложили взрывное устройство. Болгарское министерство внутренних дел проводит расследование, пишет BGNES.



Взрывчатку нашли и взорвали на дороге между городом Самоковом и столицей Софией, по которой ехал Иван Гешев с заместителем и другими коллегами. Обошлось без пострадавших.



После взрыва взрывчатки поднялся огненный столб высотой 4-5 метров, а на дороге образовалась воронка глубиной 30–40 см и диаметром около трех метров, передает канал bTV.



Ранее в Болгарии публично объявили, что генпрокурор будет ехать в Турцию, но перед этим он решил посетить еще одно место, поэтому правоохранители проверяют, была ли утечка информации об изменении маршрута кортежа.



Заместитель генпрокурора Борислав Сарафов заявил, что Гешев “очевидно для кого-то был мишенью”.



Предварительные выводы экспертов свидетельствуют, что взрывчатка была по меньшей мере три килограмма в тротиловом эквиваленте и содержала разлетевшиеся и застрявшие в деревьях осколки.



Правоохранители открыли производство по факту терроризма. Болгарские спикеры еще не сообщали, с чем была связана попытка покушения на генпрокурора.



В этот же день Генеральная прокуратура Болгарии начала расследование.

