На итальянском острове проснулся вулкан

На итальянском острове Стромболи проснулся одноименный вулкан.



Агентство ANSA сообщает, что власти объявили оранжевый уровень опасности, который предусматривает детальный мониторинг активности вулкана.



Местным жителям рекомендуют избегать пребывания на улице и следить за официальной информацией.



The Stromboli volcano off the Sicilian coast erupted, unleashing plumes of smoke and lava 🌋 pic.twitter.com/IePZN0R0mq