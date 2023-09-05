



На итальянских курортах туристы заразились лихорадкой Денге после укусов комаров

Азиатский тигровый комар - один из главных переносчиков лихорадки Денге, становится все более распространенным в Европе. Недавно на популярных итальянских курортах возле озера Гарда было зафиксировано несколько случаев заболевания лихорадкой Денге.



Основные симптомы включают внезапный подъем температуры, интенсивные мышечные боли, головные боли, а в более серьезных случаях сыпь и кровотечения. Ранее случаи заболевания лихорадкой Денге в Европе обычно ассоциировались с туристами, приезжавшими из тропических регионов. Однако в настоящее время все заразившиеся лица были инфицированы прямо на территории Италии, сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).



Как сообщила итальянская газета "Gazzetta dell' Emilia", все случаи заболевания были зафиксированы в районах туристических центров Манерба и Паденге на озере Гарда. Первый пациент заболел 18 августа, власти объявили о втором случае заражения 21 августа, а 1 сентября медики выявили еще четыре случая заболевания.



В качестве защитной меры итальянские власти решили провести распыление инсектицидов в затронутых районах.



Напомним, что на сегодня не существует специального лечения от лихорадки Денге, и после заражения можно лишь облегчить симптомы при помощи жаропонижающих и болеутоляющих средств.