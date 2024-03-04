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На Гаити атакована тюрьма. Сбежали сотни заключенных
04.03.2024 01:30 MIGnews.com

На Гаити атакована тюрьма. Сбежали сотни заключенных

По меньшей мере три человека погибли, сотни заключенных бежали из главной тюрьмы Гаити после штурма вооруженными бандами

Побег из тюрьмы стал новым витком в нисходящей спирали насилия на Гаити, когда банды устанавливают все больший контроль над столицей, а премьер-министр Ариэль Генри находится за границей, пытаясь заручиться поддержкой сил безопасности, поддерживаемых ООН, чтобы стабилизировать обстановку в стране.

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В воскресенье, 3 марта тела трех человек с огнестрельными ранениями можно было увидеть лежащими на земле у входа в тюрьму, который был широко открыт, а охранников не было видно. Офицеры в единственной полицейской машине, стоявшей у входа в тюрьму, не сказали, что произошло.
 

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