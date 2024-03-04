



На Гаити атакована тюрьма. Сбежали сотни заключенных

По меньшей мере три человека погибли, сотни заключенных бежали из главной тюрьмы Гаити после штурма вооруженными бандами



Побег из тюрьмы стал новым витком в нисходящей спирали насилия на Гаити, когда банды устанавливают все больший контроль над столицей, а премьер-министр Ариэль Генри находится за границей, пытаясь заручиться поддержкой сил безопасности, поддерживаемых ООН, чтобы стабилизировать обстановку в стране.



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В воскресенье, 3 марта тела трех человек с огнестрельными ранениями можно было увидеть лежащими на земле у входа в тюрьму, который был широко открыт, а охранников не было видно. Офицеры в единственной полицейской машине, стоявшей у входа в тюрьму, не сказали, что произошло.

