



На авиарейсе из Дубая в Манчестер пьяный пассажир домогался стюардессы

Неприятный инцидент произошел на авиарейсе из Дубая в Манчестер. 29-летний Мохаммед Разак домогался стюардессы и угрожал физической расправой другому бортпроводнику, пишет Daily Mail.



Как сообщает издание, мужчина “пытался утопить свое горе в алкоголе” после неудачной свадьбы.



“Во время происшествия мужчина ехал домой после собственной свадьбы в Пакистане. В суде Разак рассказал, что переборщил с алкоголем перед посадкой на рейс. Как пояснил сам дебошир, он пытался утопить свои печали, поскольку семья не одобряла его новый брак и выбор невесты”, — пишет издание.



Бортпроводники дополнили, что Разак продолжал выпивать в самолете. Когда сотрудники заметили перемены в поведении мужчины, было принято решение прекратить подачу алкоголя. Тогда недовольный пассажир начал выпрашивать алкоголь у соседей, которые тоже отказались ему помочь.



Мужчина потерял контроль над собой и вступил в конфликт с персоналом самолета.



“Разак домогался стюардессы: ущипнул ее, когда та наклонилась, чтобы собрать мусор с пола салона. Затем он пригрозил дракой бортпроводнику-мужчине и сказал главному менеджеру, что “откусит нос, уши и сожжет”. Перейдя от слов к делу, он стал крушить салон, пока не потерял сознание от опьянения. Рейс продолжился по плану, а виновного арестовали по прибытию. Согласно отчету авиакомпании Emirates, устранение повреждений, нанесенных Разаком, обошлось им в 200 фунтов стерлингов”, — сообщает медиа.



Мужчина получил 18 месяцев тюрьмы: за пьянство в самолете, драку, попытку сексуального насилия и причинение ущерба.



