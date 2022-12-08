



Мозамбик: сын экс-президента Гебузы приговорен к 12 годам тюрьмы

Ндамби Гебуза, сын бывшего президента Армандо Гебузы, был среди 11 человек, признанных виновными в растрате и отмывании денег.



Откаты также были даны некоторым высокопоставленным политикам.



Последствия преступления "будут длиться поколениями", сказал судья Эфигенио Баптиста, заявив, что Ндамби Гебуза финансировал свою тягу к роскоши за счет хищений и отмывания денег.



Среди других приговоренных к тюремному заключению Грегорио Леао, глава Службы безопасности и разведки при президенте Гебузе, и Антонио ду Росарио, который стал председателем трех созданных государственных компаний, взявших кредиты и замешанных в махинациях.



Судья Баптиста сказал, что они "должны были быть хранителями государственных активов, поскольку были высокопоставленными руководителями, ответственными за безопасность, но вместо этого они являются главными виновниками".



Одним заметным отсутствующим на суде был бывший министр финансов Мануэль Чанг. Он был задержан в Южной Африке с декабря 2018 года в ответ на ордер на арест, выданный властями США по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничества с ценными бумагами и отмывания денег. Он до сих пор отрицает какие-либо правонарушения.



Президент Гебуза покинул свой пост в 2015 году после десяти лет пребывания у власти. Однако его партия Фрелимо остается у власти - как это было с момента обретения независимости в 1975 году.



В период с 2013 по 2014 год три недавно созданные компании взяли кредиты в размере 2,2 миллиарда долларов, большая часть из которых была оформлена без ведома или одобрения парламента страны. Несмотря на это, правительство Мозамбика выступало гарантом кредитов, а это означало, что государство вернет деньги, если что-то пойдет не так.



Деньги якобы были использованы для покупки крупного завода по производству тунца и морского охранного флота, а также для финансирования других сделок с участием компаний, в которых государство является ведущим акционером.



В 2016 году правительство обменяло часть долга на государственные облигации. Вскоре после этого Мозамбик признал полный масштаб займа, что спровоцировало экономический кризис в стране.



Валюта страны потеряла треть своей стоимости, подскочила инфляция, и иностранные инвесторы ушли. Сообщается, что аудиторы также обнаружили пропажу 500 миллионов долларов.



Кредиты были выданы Credit Suisse и российским банком ВТБ, при этом трое бывших банкиров Credit Suisse признали себя виновными по обвинению США в отмывании денег по этому делу.

