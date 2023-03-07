



Мощный удар ВВС Израиля по аэропорту Алеппо



СМИ Сирии сообщили, что сегодня ночью 7 марта, Израиль нанес удар в районе международного аэропорта в Алеппо. По некоторым данным, атака была проведена против целей про-иранских милиций. Официальное Сирийское агентство новостей сообщило, что после атаки были активированы системы противовоздушной обороны. В районе были слышны громкие взрывы.



Согласно официальному сирийскому сообщению, в результате атаки аэропорту был нанесен ущерб, и он был закрыт. "В 2:07 израильский противник совершил воздушную атаку с моря в направлении международного аэропорта в Алеппо, в результате чего был нанесен материальный ущерб, и в результате аэропорт был выведен из строя", - сообщил сирийский военный источник правительственному информационному агентству страны.



Две недели назад Сирия сообщила о масштабной израильской атаке, в результате которой погибли 5 человек и были уничтожены два склада оружия в районе аэропорта Дамаска, по-видимому, в результате попадания п ракеты. Атака произошла на фоне предупреждения Израиля иранцам не пользоваться поставками помощи для ликвидации последствий землетрясения в стране для передачи оружия.