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Мощное землетрясение на Филиппинах: есть угроза цунами
02.12.2023 23:30 Алина Груднева

Мощное землетрясение на Филиппинах: есть угроза цунами

В субботу, 2 ноября, Филиппины всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,5.

Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

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Очаг залегал на глубине 63 километра, а эпицентр расположен в 19 километрах муниципалитета Тагбина, где проживает 10,6 тысяч человек.

Из-за мощных подземных толчков на Филиппинах, а также в Японии предупредили об угрозе цунами.

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