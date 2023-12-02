



Мощное землетрясение на Филиппинах: есть угроза цунами

В субботу, 2 ноября, Филиппины всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,5.



Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.



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Очаг залегал на глубине 63 километра, а эпицентр расположен в 19 километрах муниципалитета Тагбина, где проживает 10,6 тысяч человек.



Из-за мощных подземных толчков на Филиппинах, а также в Японии предупредили об угрозе цунами.