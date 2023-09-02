



Моряк выжил, пролежав на дне океана в 60 часов

Харрисон Окене работал на буксирном катере, выполнявшем свои задачи у границ Нигерии. Однажды катер выполнял свою работу в достаточно сложных погодных условиях, что привело к трагедии. В борт катера ударила сильная волна, перевернувшая судно. В это время Харрисон только очнулся. Услышав шум и осознав, что происходит, он случайно очутился в офицерском туалете. Это и стало его спасением.



Судно пошло ко дну на 30-метровую глубины, однако в туалете образовался воздушный карман, поэтому повар хоть и стоял почти весь в воде, однако мог дышать. У него не было с собой еды, только бутылка Колы и несколько фонариков. Также он не мог самостоятельно выплыть на поверхность – декомпрессионная болезнь не дала ему этого сделать.



Повару ничего не оставалось, кроме как терпеливо ждать, когда у него закончится кислород. Так он прожил долгие 60 часов своей жизни.



На третий день он услышал странный стук. Как будто кто-то плавал на корабле. Он подумал, что это акулы, но быстро понял, что приплыли аквалангисты, чтобы унести тела погибших. И каково же было их удивление, когда Харрисон коснулся одного из аквалангистов и дал им понять, что жив.

Моряка начали транспортировать на поверхность. Это было непросто из-за кессонной болезни, но, по словам Харрисона, это была не главная ожидавшая его опасность.



Вопреки расхожему мнению, в замкнутых пространствах люди умирают не от недостатка кислорода, а от избытка углекислого газа. Высокая концентрация газа убивает человека достаточно быстро. И Харрисон был в критической точке. Еще несколько часов, и он наверняка погиб бы.