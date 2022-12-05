



МО РФ: киевский режим совершил попытки нанесения ударов в Рязани и Саратове





Интересную информацию публикует на 10-м месяце “СВО” МО РФ Министерство обороны России обвинили в ударах по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" Украину.

По данным российского оборонного ведомства, удары пытались нанести реактивными беспилотниками.

В МО РФ утверждают, что летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях БПЛА были перехвачены силами ПВО.

Трое российских военных технического состава погибли, еще четверо пострадали.