МО РФ: киевский режим совершил попытки нанесения ударов в Рязани и Саратове
Интересную информацию публикует на 10-м месяце “СВО” МО РФ Министерство обороны России обвинили в ударах по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" Украину.
По данным российского оборонного ведомства, удары пытались нанести реактивными беспилотниками.
В МО РФ утверждают, что летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях БПЛА были перехвачены силами ПВО.
Трое российских военных технического состава погибли, еще четверо пострадали.