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МО РФ: киевский режим совершил попытки нанесения ударов в Рязани и Саратове
05.12.2022 19:57 Алина Груднева

МО РФ: киевский режим совершил попытки нанесения ударов в Рязани и Саратове



Интересную информацию публикует на 10-м месяце “СВО” МО РФ Министерство обороны России обвинили в ударах по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" Украину.

 
По данным российского оборонного ведомства, удары пытались нанести реактивными беспилотниками.
 
В МО РФ утверждают, что летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях БПЛА были перехвачены силами ПВО. 
 
Трое российских военных технического состава погибли, еще четверо пострадали.
 

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